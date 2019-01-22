В Нижнекамске закроют исправительное учреждение, где содержатся осужденные больные туберкулезом

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-22T17:23:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнекамске ликвидируют лечебно-исправительное учреждение №1 для осужденных, которые больны туберкулезом. Соответствующий приказ уже подписал Министр юстиции России Александр Коновалов.

Причиной такого шага стал тот факт, что в стенах учреждения сейчас содержится всего 200 осужденных, несмотря на то, что его вместимость порядка 1 070. И этот существенный недолимит наблюдается уже на протяжении нескольких лет.

- В ближайшее время будет сформирована ликвидационная комиссия, для проведения процедуры ликвидации учреждения. Сама процедура может занять около года, - сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.

Осужденные будут направлены в другие исправительные учреждения подобного типа. Сотрудники же будут переведены в иные учреждения регионального УФСИН.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен