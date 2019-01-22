2019-01-22T12:45:41+03:00
Общество

В Казани из-за погоды закрыли каток в парке «Черное озеро»

Снова покататься там на коньках можно будет с 24 января
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Каток также не будет работать и по причине обновления ледового покрытия.Каток также не будет работать и по причине обновления ледового покрытия.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В столице Татарстана из-за перепадов температуры воздуха в парке «Черное озеро» решили закрыть каток и прокат коньков. В том числе, там нельзя будет покататься и в эту среду, 23 января, там будут обновлять ледовое покрытие.

Заработает каток в парке «Черное озеро» с 24 января. Его можно будет посещать с понедельника по пятницу - с 13.00 до 22.00, а также в субботу и воскресенье – с 10.00 до 22.00.

При этом стоит помнить на катке действует технический перерыв - с 15.00 до 16.00, а выдача коньков в пункте проката осуществляется до 21.00. Сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Нормально так проходит учеба": в Набережных Челнах студенты проиграли спор и бегали по улице голыми
24 января в Казани установят стелу с обратным отсчетом времени до начала WorldSkills-2019
Руководитель татарского коллектива «Неугасимые звезды» умерла, исполняя песню на сцене
В Татарстане на автодороге Заинск-Бухарай-Урсаево-Альметьевск в ДТП погибла женщина-водитель
В туристическое межсезонье в Казань на тур по барам и в аквапарк пригласят студентов
В ДТП на трассе «Казань-Оренбург» пострадали пять человек, в том числе и двое детей
В Татарстане 46% умерших мужчин не достигли нового пенсионного возраста
До 2022 года в Казани автомобилистов оштрафуют на 273 миллиона рублей
В Чувашии рецидивист, насмерть забивший в гостях кавалера незнакомки, приговорен к 9 годам колонии
В 2018 году в Казани поток авиапассажиров вырос почти на 20%: самые популярные направления
23 января в Советском районе Казани отключат свет
В Казани непотушенная сигарета убила человека
В 2019 году на благоустройство Нижнекамска хотят потратить почти миллиард рублей
За прошлую неделю в Татарстане ОРВИ заболели почти 15 тысяч человек
В Чебоксарах ищут женщину, которая ушла на работу и пропала
В Марий Эл росгвардейцы задержали вандалов
В Чувашии водитель катал друзей на тюбинге, привязанном к легковушке
В Татарстане создали шесть новых сортов картофеля
В Татарстане инспекторы ГИБДД потушили на трассе М7 загоревшуюся фуру
В 2018 году Набережные Челны сэкономили 167 миллионов рублей благодаря электронным аукционам
В Чебоксарах, устроивших дебош в караоке-клубе и напавших на полицейских, приговорены к условным срокам
Замужняя, с высшим образованием и высокой зарплатой: в Татарстане составили портрет типичного туриста
Жителя Чувашии, насмерть забившего свою жену, приговорили к лечению в психушке
В Нижнекамске потратят 75 миллионов рублей на реконструкцию монумента Победы
Стать волонтерами WorldSkills-2019 в Казани захотели более 14 тысяч человек из 90 стран
В Чувашии на трассе М-7 водитель пытался закопать в снег тело сбитой им женщины
В Казани на улице Садовая ввели карантин из-за бешенства животных
Церемония открытия чемпионата WorldSkills-2019 пройдет на стадионе "Казань Арена"