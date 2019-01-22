В Казани из-за погоды закрыли каток в парке «Черное озеро»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-22T12:45:41+03:00

Каток также не будет работать и по причине обновления ледового покрытия. Фото: Евгения ГУСЕВА

Снова покататься там на коньках можно будет с 24 января

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В столице Татарстана из-за перепадов температуры воздуха в парке «Черное озеро» решили закрыть каток и прокат коньков. В том числе, там нельзя будет покататься и в эту среду, 23 января, там будут обновлять ледовое покрытие.

Заработает каток в парке «Черное озеро» с 24 января. Его можно будет посещать с понедельника по пятницу - с 13.00 до 22.00, а также в субботу и воскресенье – с 10.00 до 22.00.

При этом стоит помнить на катке действует технический перерыв - с 15.00 до 16.00, а выдача коньков в пункте проката осуществляется до 21.00. Сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Татарстана.

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