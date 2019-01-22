Экс-министр экологии Татарстана стал президентом нефтяной компании
Бывший министр экологии Татарстана Артем Сидоров 22 января был официально назначен президентом нефтяной компании "Новый поток". С сентября 2018 года он занимал здесь должность вице-президента по природоохранной деятельности и экологии.
- В новой должности Артем Сидоров сосредоточится на административном управлении компанией и решении актуальных приоритетных задач, - сообщает пресс-служба компании.
Известно, что в 2010 году Сидоров был назначен министром экологии и природных ресурсов Татарстана. На этой должности он проработал вплоть до 2015 года. После он возглавил Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), а не так давно перешел на работу в нефтяную компанию.
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