В Чувашии рецидивист, насмерть забивший в гостях кавалера незнакомки, приговорен к 9 годам колонии

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-22T12:08:26+03:00

Он встретился с женщиной в баре, и она пригласила его в квартиру, где ее ждал сожитель

Изменить размер текста: A A

35-летнего жителя Новочебоксарска признали виновным в гибели человека.

В ночь на 7 июня прошлого года в одном из баров своего города мужчина встретил незнакомую женщину. Они вместе выпили, и дама предложила пойти к ней в гости. Вот только кавалеру женщины, который все это время ждал ее в квартире, такой поворот событий явно не понравился.

В итоге высказывание претензий переросло в ссору между сожителями. В конфликт вмешался гость. Он встал на сторону женщины, которая его пригласила, и жестоко избил ее кавалера. Причем настолько жестоко, что потерпевший быстро скончался на место от полученных травм.

- Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии особого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что мужчина также имеет непогашенные судимости за разбой и грабежи, так что в его действиях был усмотрен рецидив.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен