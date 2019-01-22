До 2022 года в Казани автомобилистов оштрафуют на 273 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-22T12:27:45+03:00

В частности, в 2019 году планируется оштрафовать на 90 миллионов рублей Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

За это время их собираются 131 тысячу раз наказать за парковку в зеленой зоне

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Управлению административно-технической инспекции (УАТИ) Исполкома Казани поставлена задача за три года выписать автовладельцам 131 тысячу штрафов за парковку в зеленой зоне. В частности, в 2019 году это должно быть 42 тысячи таких нарушений, в 2020-ом – 44 тысячи, а в 2021-ом – 45 тысяч.

Помимо этого, если в 2018 году сумма штрафов, выписанных УАТИ водителям, составила 87,6 миллионов рублей, то за три последующих года она должна достичь 273 миллионов рублей. Так, в 2019 году планируется оштрафовать на 90 миллионов, в 2020 — на 91 миллион и в 2021 году — на 92 миллиона рублей.

Соответствующая информация опубликована в муниципальной программе по контролю в сфере благоустройства территории Казани на 2019-2021 годы.

Также в указанные года будет увеличена доля плановых и внеплановых проверок юридических лиц, предпринимателей и бизнеса. Это будет сделано с целью выявления нарушений правил благоустройства города.