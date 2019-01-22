23 января в Советском районе Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-22T11:27:40+03:00

Отключение запланировано также и в частном секторе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за плановых работ на сетях электричества не будет в течение дня

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В эту среду, 23 января, в столице Татарстана вновь отключат свет. В этот раз без него на день оставят ряд домов в Советском районе города. Причина этих неудобств в плановом ремонте ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также в техобслуживании оборудования распределительных сетей.

Итак, с 8.00 до 17.00 обесточат дома частного сектора расположенных по улицам: Жилякле, Ореховая и Счастливая.

А с 9.00 до 18.00 без электричества оставят горожан, проживающих по адресам: улица Зур Урам, 1к, улица Космонавтов, 49а.

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