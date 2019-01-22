Заказчики Чебоксар в 2018 году заключили контракты на общую сумму 8 миллиардов рублей
Стало известно, что заказчиками города Чебоксары за 2018 год было заключено более 51 тысячи контрактов на сумму 8 миллиардов рублей. Это на 29% больше, чем в 2017-ом.
Наиболее популярным способом определения здесь исполнителя стал аукцион в электронной форме. Таким образом, было заключено порядка 95% от общего числа контрактов.
- По результатам осуществления закупок за 2018 год экономия средств бюджета города Чебоксары достигла 360 миллионов рублей, бюджетная эффективность составила 5%, - сообщает администрация столицы Чувашии.
Отмечается также, что конкуренция во время указанных закупок составляла 3,3 участника на 1 лот торгов.
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