Аквалангисты из Татарстана пробудут под водой более 10 часов, чтобы установить мировой рекорд

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-22T17:01:07+03:00

Погружение запланировано на 30 января на озере Изумрудное в Казани

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В ближайших планах дайверов татарстанского отделения Русского географического общества (РГО) установить новый мировой рекорд. Так, аквалангисты собираются провести подо льдом более 10 часов. Погружение запланировано на 30 января на озере Изумрудное в Казани.

- В этом году в составе рабочей группы не только опытные аквалангисты, но и лидеры молодежного направления, проявившие себя в крупных исследовательских экспедициях отряда на Белом, Баренцевом и Каспийском морях. Подготовительные работы начались в декабре прошлого года, поэтапно наращивалось время нахождения подо льдом, - сообщают в региональное отделении РГО.

Во время своего пребывания под водой аквалангисты разработают безопасную технологию длительного погружения и отработают различные чрезвычайные ситуации. Помимо этого, ими будет испытано и специальное российское оборудование.

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