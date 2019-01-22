В Казани непотушенная сигарета убила человека

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-22T11:04:14+03:00

Во время пожара выгорела комната Фото: МЧС Татарстана

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В Казани 21 января в 15.11 загорелась квартира на четвертом этаже многоэтажки на улице Липатова в поселке Дербышки. Прибывших пожарных встретили соседи, которые рассказали, что горит однокомнатная квартира, в подъезде слабое задымление. Хозяин горящего жилья дверь не открывает.

Пожарные вскрыли входную дверь. Проникнув в квартиру, в густом дыму на полу возле двери комнаты они обнаружили лежащего 43-летнего мужчину. Медики конститировали его смерть.

- Общая пощадь пожара составила 15 квадратных метров, горела мебель и старые вещи, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

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