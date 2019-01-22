За прошлую неделю в Татарстане ОРВИ заболели почти 15 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-22T10:50:18+03:00

И все равно это ниже эпидемического порога на 18,7%

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Как подсчитали специалисты Роспотребнадзора Татарстана, в республике за прошедшую неделю – с 14 по 20 января, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 14 945 человек. То есть 40,1 случая на 10 тысяч населения. При этом утверждается, что это ниже эпидемического порога на 18,7%.

В частности, в столице Татарстана было зарегистрировано 7 979 случаев заболеваний ОРВИ - 64,6 на 10 тысяч населения. Что также ниже эпидемического порога - на 15,4%.

Кроме того, как показывают данные республиканского Роспотребнадзора, в регионе в период с 14 по 20 января было зафиксировано 373 случая заболеваний острыми кишечными инфекциями. Это ниже показателей предыдущего периода на 18,7%.

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