В 2019 году на благоустройство Нижнекамска хотят потратить почти миллиард рублей

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-22T10:54:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На благоустройство Нижнекамска в 2019 году потратят 926 миллионов рублей. Деньги будут выделены из городского и республиканского бюджетов одновременно.

На еженедельной планерке глава Исполкома Нижнекамска Денис Баландин рассказал, на что в частности пойдут деньги, Так, почти 600 миллионов потратят на капитальный ремонт жилых многоэтажек.

На оставшиеся средства в городе обустроят 19 новых детских площадок, модернизируют инфраструктуры дачных поселков и 17 километров подвесных линий коммуникаций, прочистят ливневки и посадят 25 тысяч деревьев и кустарников. Помимо этого в 2019 году будет благоустроено городское кладбище.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен