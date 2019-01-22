В Чебоксарах ищут женщину, которая ушла на работу и пропала

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-22T10:19:52+03:00

42-летняя Ольга Краснова не ориентируется в пространстве и страдает частой потерей памяти

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17 января 42-летяя Ольга Краснова вышла из своей квартиры в Чебоксарах на работу и пропала. Ее активным поиском уже занялись не только родственники и знакомые, но и поисково-спасательный отряд.

Более всего родных беспокоит тот факт, что Ольга страдает частой потерей памяти и не ориентируется в пространстве.

Известно, что женщина ростом примерно 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, светло-коричневые волосы до плеч и серые глаза. В последний раз ее видели в светло-голубой вязанной шапке, темно-синем пуховике до бедер с тремя замками-молниями, черных замшевых сапогах и черных джинсах. С собой Ольга имела черную женскую сумочку.

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении пропавшей просим сообщить об это по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52.