В Марий Эл росгвардейцы задержали вандалов

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-22T09:52:55+03:00

Экипаж, обнаруживший и задержавший подозреваемых в вандализме Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл

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Двух молодых людей в возрасте 22-ти и 23-х лет задержали росгвардейцы и сотрудники ГИБДД МВД Марий Эл в Козьмодемьянске. 19 января в 5.00 они получили сообщение о том, что неизвестные бьют окна в общественном здании на улице Советской.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии увидели дом, где были выбиты три стекла в окне. Во время осмотра места происшествия на снегу возле разбитого окна были свежие следы обуви и бурые пятна, похожие на кровь.

Вскоре неподалеку от места происшествия сотрудники Росгвардии совместно с сотрудниками ДПС обнаружили двух молодых людей, у которых на кистях рук имелись свежие порезы и пятна крови.

Задержанные - местные парни в возрасте 22 и 23 года, быстро признались в том, что разбили стекла в окне.

Возбуждено уголовное дело по "Вандализм", сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл.