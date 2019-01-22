В Чувашии водитель катал друзей на тюбинге, привязанном к легковушке
В камеры видеонаблюдения, установленные в деревнях и селах Ибресинского района, попал рискованный для жизни и здоровья заезд любителей прокатиться на тюбинге. Двое молодых людей лихо рассекали по деревенской площади, и их тюбинг был привязан к бамперу легкового автомобиля.
Сотрудники ГИБДД МВД вычислили водителя, который нарушил правила дорожного движения - он перевозил пассажиров вне салона своего автомобиля.
За то, что он подверг друзей смертельной опасности, мужчине выписали административный штраф - 1000 рублей.
В Чувашии водитель катал друзей на тюбинге, привязанном к легковушке.! другой источник
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