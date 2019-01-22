2019-01-22T09:33:41+03:00
Происшествия

В Чувашии водитель катал друзей на тюбинге, привязанном к легковушке

Мужчину оштрафовали сотрудники ГИБДД республики [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время катания мужчины подвергались большому рискуВо время катания мужчины подвергались большому рискуФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В камеры видеонаблюдения, установленные в деревнях и селах Ибресинского района, попал рискованный для жизни и здоровья заезд любителей прокатиться на тюбинге. Двое молодых людей лихо рассекали по деревенской площади, и их тюбинг был привязан к бамперу легкового автомобиля.

Сотрудники ГИБДД МВД вычислили водителя, который нарушил правила дорожного движения - он перевозил пассажиров вне салона своего автомобиля.

За то, что он подверг друзей смертельной опасности, мужчине выписали административный штраф - 1000 рублей.

В Чувашии водитель катал друзей на тюбинге, привязанном к легковушке.! другой источник

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл росгвардейцы задержали вандалов
В Татарстане создали шесть новых сортов картофеля
В Татарстане инспекторы ГИБДД потушили на трассе М7 загоревшуюся фуру
В 2018 году Набережные Челны сэкономили 167 миллионов рублей благодаря электронным аукционам
В Чебоксарах, устроивших дебош в караоке-клубе и напавших на полицейских, приговорены к условным срокам
Замужняя, с высшим образованием и высокой зарплатой: в Татарстане составили портрет типичного туриста
Жителя Чувашии, насмерть забившего свою жену, приговорили к лечению в психушке
В Нижнекамске потратят 75 миллионов рублей на реконструкцию монумента Победы
Стать волонтерами WorldSkills-2019 в Казани захотели более 14 тысяч человек из 90 стран
В Чувашии на трассе М-7 водитель пытался закопать в снег тело сбитой им женщины
В Казани на улице Садовая ввели карантин из-за бешенства животных
Церемония открытия чемпионата WorldSkills-2019 пройдет на стадионе "Казань Арена"