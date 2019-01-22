В Татарстане инспекторы ГИБДД потушили на трассе М7 загоревшуюся фуру

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-22T08:49:49+03:00

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ЧП произошло в Зеленодольском районе Татарстана на 748 километре автодороги М7 "Волга". Во время патрулирования трассы сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Татарстана старший лейтенант полиции Марсель Загитов и лейтенант полиции Рамис Шарафеев обратили внимание на припаркованый на обочине грузовик "Ивеко". Кабина просто утопала в клубах дыма, из нее уже показались языки пламени. Офицеры сразу бросились на помощь.

Водитель грузовика сам попытался потушить возгорание - из-под панели приборов появился дым. Автомобиль остановился на обочине, и водитель использовал весь огнетушитель, чтобы справиться с онем. Не хватило и огнетушителей в патрульном автомобиле. Тогда инспекторы ДПС останавливали попутные автомобили, чтобы использовать их средства по борьбе с огнем.

- Чтобы погасить пламя понадобилось более десяти средств пожаротушения, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - С огнем удалось справиться прибывшим на место пожарным. Затем при помощи спецтехники сотрудники ГИБДД доставили грузовик в ближайший сервис.