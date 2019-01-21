Стать волонтерами WorldSkills-2019 в Казани захотели более 14 тысяч человек из 90 стран

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-21T17:50:07+03:00

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Как сообщил журналистам на пресс-конференции министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов, 31 марта этого года будет завершен отбор волонтеров для WorldSkills-2019 в Казани.

По его словам, на мировом чемпионате по рабочим специальностям будет задействовано 3,5 тысячи добровольцев. Желание стать ими при этом заявили более 14 тысяч человек из 90 стран мира. Так, что в итоге конкурс на одно место составил 4 человека. Самому взрослому кандидату 80 лет, а самому юному 14.

Известно, что в рамках Недели подготовки к WorldSkills-2019 в Казани – с 21 по 27 января, 250 волонтеров будут работать в тестовом режиме.