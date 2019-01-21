2019-01-21T18:53:59+03:00
Туризм

Замужняя, с высшим образованием и высокой зарплатой: в Татарстане составили портрет типичного туриста

В среднем на поездку в республику люди тратят 24,3 тысячи рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Среднестатистический турист, который приезжает отдохнуть в Татарстан, - это замужняя женщина с высшим образованием. Ее доход, как правило, составляет более 45 тысяч рублей, но на поездку она тратит порядка 24,3 тысяч. Ей от 24 до 34 лет.

Подобный портрет типичного туриста 21 января огласила руководитель «Центра развития туризма Татарстана» Дильбар Садыкова на коллегии Госкомитета республики по туризму.

Она также отметила, что чаще всего в Татарстан приезжают без детей и на поезде, останавливаясь в республтке на два-три дня. При этом 40% туристов возвращаются вновь и вновь.

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