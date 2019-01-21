В Чебоксарах, устроивших дебош в караоке-клубе и напавших на полицейских, приговорены к условным срокам
В столице Чувашии 23-летнего парня и его 34-летнюю знакомую признали винновыми в применении насилия в отношении представителя власти. До вынесения такого решения их 25-летний соучастник успел возместить вред пострадавшему от него стражу порядка и отделался штрафом в 10 тысяч рублей.
Все произошло утром 9 сентября прошлого года в Чебоксарах. Полицейские прибыли в местный караоке-клуб по сообщению о пьяном дебоше.
Когда они потребовали у троицы прекратить. На это один из них – 25-летний парень, ударил головой по лицу полицейского, а 23-летний осужденный толкнул его напарника. Последний упал и ударился затылком о пол. Когда страж порядка встал, его обидчик ударил его кулаком по лицу.
В итоге всю троицу доставили в полицию. Там уже дама у входа в отдел ударил пострадавшего правоохранителя ногой несколько раз и расцарапала ему лицо.
- В итоге двое из них были приговорены к условному сроку. Парень к 1,5 годам, его знакомая к 1 году, - сообщают в СУ СКР Чувашии.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»