В Чебоксарах, устроивших дебош в караоке-клубе и напавших на полицейских, приговорены к условным срокам

СЕГОДНЯ 19:04 2019-01-21T19:04:58+03:00

23-летнего парня и его 34-летнюю знакомую признали винновыми в применении насилия в отношении представителя власти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их соучастник успел возместить вред пострадавшему от него стражу порядка и отделался штрафом в 10 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В столице Чувашии 23-летнего парня и его 34-летнюю знакомую признали винновыми в применении насилия в отношении представителя власти. До вынесения такого решения их 25-летний соучастник успел возместить вред пострадавшему от него стражу порядка и отделался штрафом в 10 тысяч рублей.

Все произошло утром 9 сентября прошлого года в Чебоксарах. Полицейские прибыли в местный караоке-клуб по сообщению о пьяном дебоше.

Когда они потребовали у троицы прекратить. На это один из них – 25-летний парень, ударил головой по лицу полицейского, а 23-летний осужденный толкнул его напарника. Последний упал и ударился затылком о пол. Когда страж порядка встал, его обидчик ударил его кулаком по лицу.

В итоге всю троицу доставили в полицию. Там уже дама у входа в отдел ударил пострадавшего правоохранителя ногой несколько раз и расцарапала ему лицо.

- В итоге двое из них были приговорены к условному сроку. Парень к 1,5 годам, его знакомая к 1 году, - сообщают в СУ СКР Чувашии.