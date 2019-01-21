В Казани на улице Садовая ввели карантин из-за бешенства животных

СЕГОДНЯ 17:14 2019-01-21T17:14:06+03:00

Сейчас на Садовой запрещена торговля домашними животными и их вывоз, а также убой больных и отлов диких животных Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Его снимут через 2 месяца со дня последнего зафиксированного случая заболевания

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В казанском жилом массиве Займище на улице Садовая введен карантин из-за бешенства животных. Соответствующие данные появились на портале правовой информации Татарстана.

На данный момент, на Садовой запрещена торговля домашними животными и их вывоз, а также убой больных и отлов диких особей.

Согласно постановлению, карантин снимут через 2 месяца со дня последнего зафиксированного случая заболевания бешенством.