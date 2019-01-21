Церемония открытия чемпионата WorldSkills-2019 пройдет на стадионе "Казань Арена"

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-21T16:51:25+03:00

Цены билетов на мероприятие не будут превышать 2,5 тысяч рублей Фото: Рамиль ГАЛИ

Это решение было принято в связи с увеличением аудитории и необходимостью качественного освещения мероприятия

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Церемония открытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 состоится на стадионе "Казань Арена". Причиной этого решения стало увеличение аудитории и необходимость качественно освещать мероприятие. Церемония закрытия пройдет там же.

По словами министра образования и науки Татарстана Рафиса Бурганова, интерес к чемпионату, который пройдет в Казани, уже сейчас на 30% превышает тот, который был к предыдущим.

Известно, что мероприятия будут вести известные лица. Несмотря на это, цены на билеты не будут превышать 2,5 тысяч рублей.