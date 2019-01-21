Жителя Чувашии, насмерть забившего свою жену, приговорили к лечению в психушке

СЕГОДНЯ 18:23 2019-01-21T18:23:54+03:00

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78-летнего пенсионера из деревни Хлеси Красноармейского района обвиняли в гибели жены.

Как следует из материалов уголовного дела, в июне прошлого года у себя дома мужчина повздорил со своей 80-летней супругой. В ходе семейной ссоры он жестоко избил благоверную. Причем так, что та от полученных травм скончалась.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках следствия, мужчина не мог и не может осознавать характер, а также опасность своих действий, не говоря уж о том, чтобы руководить ими. Причина тому хроническое психическое расстройство.

- В итоге суд признал пенсионера невменяемым и отправил его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, - сообщают в следственном комитете Чувашии.