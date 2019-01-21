В 2018 году Набережные Челны сэкономили 167 миллионов рублей благодаря электронным аукционам

21 Янв. 19:34 2019-01-21T19:34:56+03:00

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В 2018 году за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников в Набережных Челнах было проведено закупок на сумму более 3 миллиардов рублей. Однако экономия денег при этом составила 167 миллионов рублей. Все дело в проведении электронных аукционов, которые обеспечивают максимальную прозрачность закупки.

В понедельник, 21 января, во время «делового понедельника» начальник отдела муниципального заказа исполнительного комитета Набережных Челнов Азамат Вильданов рассказал, что в прошедшем году был проведен 2 441 электронный аукцион – это больше половины от объема заказов. А за последние пять лет количество таких торгов выросло более чем в три раза.