В Набережных Челнах порядка 324 земельных участков используются без договоров аренды

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-21T16:03:38+03:00

Из-за них в казну города не поступило более 130 миллионов рублей

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В понедельник, 21 января, стало известно, что в Набережных Челнах порядка 324 земельных участков используются без необходимых договоров аренды. В результате данных нарушений в казну города не поступило более 130 миллионов рублей.

Такой информацией на «деловом понедельнике» в мэрии города поделился начальник управления земельных и имущественных отношений Набережных Челнов Ленар Гизатуллин.

Он также отметил, что всем пользователям данных территорий уже направлены сообщения о необходимости получения правоустанавливающих документов.