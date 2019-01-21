В Набережных Челнах порядка 324 земельных участков используются без договоров аренды
Из-за них в казну города не поступило более 130 миллионов рублей
Фото: pixabay.com
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В понедельник, 21 января, стало известно, что в Набережных Челнах порядка 324 земельных участков используются без необходимых договоров аренды. В результате данных нарушений в казну города не поступило более 130 миллионов рублей.
Такой информацией на «деловом понедельнике» в мэрии города поделился начальник управления земельных и имущественных отношений Набережных Челнов Ленар Гизатуллин.
Он также отметил, что всем пользователям данных территорий уже направлены сообщения о необходимости получения правоустанавливающих документов.
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