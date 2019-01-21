В Татарстане после игры в карты из двух человек живым остался лишь один

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-21T16:30:35+03:00

Именно последнего и подозревают в убийстве соперника

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18 января в Зеленодольске в подъезде одного из домов на проспекте Строителей было обнаружено тело 48-летнего горожанина. Он был заколот в грудь. По данному факту тут же было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Правоохранителям удалось довольно быстро выйти на след подозреваемого и- 34-летнего местного жителя.

По версии следствия, в тот день мужчины встретились в квартире общего знакомого. Там они выпивали и играли между собой в карты. При этом подозреваемый никак не мог выиграть. Из-за этого мужчина нервничал. В итоге между картежниками вспыхнула ссора. Хозяин не стал терпеть дебоша у себя дома и выставил гостей за дверь.

Там мужчины продолжили ссориться. Тогда-то подозреваемый и нанес потерпевшему смертельное ранение, после чего поспешил скрыться.

- Мужчину нашил и заключили под стражу. Расследование дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.