СУ СКР Татарстана: мужчина познакомился в соцсетях с 12-летней девочкой и надругался над ней

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-21T15:26:31+03:00

Возможно злоумышленник и дальше продолжал совершать секс-насилие, если бы не мать девочки. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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28-летнего казанца задержали по подозрению в секс-насилии над 12-летней школьницей.

Как следует из материалов уголовного дела, в январе этого года мужчина познакомился в соцсети с потерпевшей и договорился с ней о встрече.

Он встретил ее сразу после уроков и отвел в квартиру, которую снял. Там, по версии следствия, подозреваемый и надругался над девочкой. После этого он успокоил школьницу и отправил ее домой.

При этом утверждается, что мужчина вновь привел девочку в ту же квартиру на следующий же день. Он снова надругался над ребенком. Спустя сутки мать школьницы, просматривая ее телефон, наткнулась на переписку со взрослым человеком и сразу сообщила об этом в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали 19 января.

- Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. Он помещен под стражу. Сейчас, в том числе, устанавливается причастность жителя Казани к другим подобным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.