За 2018 год поток туристов в Татарстан увеличился почти на 10%

СЕГОДНЯ 15:15 2019-01-21T15:15:12+03:00

Больше стал и общий объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей Фото: Алина НИЗАМОВА

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По итогам 2018 года туристический поток в Татарстан увеличился на 9,6% и составил порядка 3,4 миллионов человек. Вместе с тем иностранцев в республике гостило около 345,7 тысяч – на 24,3% больше, чем в 2017-ом.

Такими цифрами в понедельник, 21 января, поделился председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. В своей речи на итоговой коллегии комитета он также отметил увеличение общего объема оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей. Так, эта цифра за отчетный период составила 28,3 миллиарда рублей.