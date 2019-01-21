В Набережных Челнах в гипермаркете нашли пропавших школьников

СЕГОДНЯ 15:43 2019-01-21T15:43:53+03:00

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На розыск двух братьев - 8-летнего Святогора и 12-летнего Ярослава, полицейские и жители Набережных Челнов отправились с раннего утра. Мальчики не пришли с прогулки вечером 20 января, ушли из дома без телефонов. Их мама после самостоятельных поисков заявила об их исчезновении в 23.00.

Обоих мальчиков обнаружили в гипермаркете "ЭССЕН" в понедельник 21 января. Пропавших опознали неравнодушные граждане. Их еще утром замечали в нескольких торговых точках татарстанского автограда.

Вместе с братьями был обнаружен еще один ребенок без сопровождения взрослых, его личность сейчас устанавливается.

Отмечается, что найденные братья растут в многодетной семье - мама и отчим воспитывают четверых детей.