В Набережных Челнах в гипермаркете нашли пропавших школьников
На розыск двух братьев - 8-летнего Святогора и 12-летнего Ярослава, полицейские и жители Набережных Челнов отправились с раннего утра. Мальчики не пришли с прогулки вечером 20 января, ушли из дома без телефонов. Их мама после самостоятельных поисков заявила об их исчезновении в 23.00.
Обоих мальчиков обнаружили в гипермаркете "ЭССЕН" в понедельник 21 января. Пропавших опознали неравнодушные граждане. Их еще утром замечали в нескольких торговых точках татарстанского автограда.
Вместе с братьями был обнаружен еще один ребенок без сопровождения взрослых, его личность сейчас устанавливается.
Отмечается, что найденные братья растут в многодетной семье - мама и отчим воспитывают четверых детей.