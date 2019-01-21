Появилось видео, как в Чувашии пьяный следователь сбил двух пенсионерок

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-21T14:35:51+03:00

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека"

Изменить размер текста: A A

Авария, в которой погибла 79-летняя жительница Ядрина и получила травмы 67-летняя пенсионерка, произошла 19 января в 17.30. Водитель после наезда с места скрылся, но позже автомобиль обнаружили и водителя задержали. Им оказался следователь местного отдела полиции. Выяснилось, что в момент наезда на людей мужчина был пьян.

СУ СКР Чувашии опубликовал видео с места происшествия. Автомобиль в условиях темноты на неосвещенной дороге едет на большой скорости. Появившиеся перед капотом автомобиля две женские фигуры для водителя оказались неожиданностью. Он не успел затормозить, и сбил пешеходов.

Служебную проверку проводят и в МВД Чувашии. По ее результатам мужчина будет уволен из ОВД, понесут наказание и его руководители.