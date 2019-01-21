Появилось видео, как в Чувашии пьяный следователь сбил двух пенсионерок
Авария, в которой погибла 79-летняя жительница Ядрина и получила травмы 67-летняя пенсионерка, произошла 19 января в 17.30. Водитель после наезда с места скрылся, но позже автомобиль обнаружили и водителя задержали. Им оказался следователь местного отдела полиции. Выяснилось, что в момент наезда на людей мужчина был пьян.
СУ СКР Чувашии опубликовал видео с места происшествия. Автомобиль в условиях темноты на неосвещенной дороге едет на большой скорости. Появившиеся перед капотом автомобиля две женские фигуры для водителя оказались неожиданностью. Он не успел затормозить, и сбил пешеходов.
Служебную проверку проводят и в МВД Чувашии. По ее результатам мужчина будет уволен из ОВД, понесут наказание и его руководители.
Чувашский пьяный полицейский сбил пенсионерок и скрылся.! другой источник
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