В Татарстане ожидается резкое похолодание до 30 градусов мороза

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-21T14:59:02+03:00

Во вторник, 22 января, в республике ожидают от -9 до -14 градусов мороза Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Татарстане сильно похолодает в ближайшие дни. Об этом жителей республики заранее предупреждает Гидрометцентр по РТ.

Согласно прогнозу, еще 22 января в республике ожидается облачная погода с прояснениями, а температура ночью и днем будет составлять от -9 до -14 градусов. Минимальной же отметкой станет 20 градусов мороза.

А вот дальше, как говорится, будет только хуже. Так, 23 января днем осадков ждать не стоит, температура будет держаться в районе 16-21 градусов мороза, а ночью столбики термометров в некоторых районах республики опустятся до 31 градуса ниже нуля.

24 января уже пойдет снег. в некоторых районах возможна метель. Ночью температура воздуха вновь опустится до 30-градусной отметки. Днем будет чуть тепле - 12-17 градусов ниже нуля.