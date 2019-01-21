В Татарстане ожидается резкое похолодание до 30 градусов мороза
В Татарстане сильно похолодает в ближайшие дни. Об этом жителей республики заранее предупреждает Гидрометцентр по РТ.
Согласно прогнозу, еще 22 января в республике ожидается облачная погода с прояснениями, а температура ночью и днем будет составлять от -9 до -14 градусов. Минимальной же отметкой станет 20 градусов мороза.
А вот дальше, как говорится, будет только хуже. Так, 23 января днем осадков ждать не стоит, температура будет держаться в районе 16-21 градусов мороза, а ночью столбики термометров в некоторых районах республики опустятся до 31 градуса ниже нуля.
24 января уже пойдет снег. в некоторых районах возможна метель. Ночью температура воздуха вновь опустится до 30-градусной отметки. Днем будет чуть тепле - 12-17 градусов ниже нуля.
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