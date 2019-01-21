Сжигание "Сессии" и "помилование" студентов: как в Казани отметят Татьянин день
25 января 168 тысяч студентов вузов и ссузов Казани будут отмечать Татьянин день. В честь этого праздника в городе организуют различные развлекательные мероприятия.
Так, в Казанском федеральном университете в эту пятницу организуют народные гуляния и праздничный концерт. Вместе с этим, студентки по имени Татьяна получат угощения и возможность встретится с ректором.
В тоже время, в технологическом университете традиционно отрубят импровизированные хвосты после сессии. А студенты авиационного института с друзьями из других вузов в парке «Черное озеро» смогут покататься на коньках и поучаствовать в различных конкурсах.
В университете управления ТИСБИ 25 января традиционно является днем самоуправления. Праздник там закончится торжественным сжиганием чучела сессии.
В академии социального образования ректор «помилует» двух кандидатов на отчисление, а в колледже технологии и дизайна состоится мастер-класс по изготовлению снежных фигур.