Сжигание "Сессии" и "помилование" студентов: как в Казани отметят Татьянин день

СЕГОДНЯ 13:58 2019-01-21T13:58:44+03:00

В академии социального образования ректор «помилует» двух кандидатов на отчисление Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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25 января 168 тысяч студентов вузов и ссузов Казани будут отмечать Татьянин день. В честь этого праздника в городе организуют различные развлекательные мероприятия.

Так, в Казанском федеральном университете в эту пятницу организуют народные гуляния и праздничный концерт. Вместе с этим, студентки по имени Татьяна получат угощения и возможность встретится с ректором.

В тоже время, в технологическом университете традиционно отрубят импровизированные хвосты после сессии. А студенты авиационного института с друзьями из других вузов в парке «Черное озеро» смогут покататься на коньках и поучаствовать в различных конкурсах.

В университете управления ТИСБИ 25 января традиционно является днем самоуправления. Праздник там закончится торжественным сжиганием чучела сессии.

В академии социального образования ректор «помилует» двух кандидатов на отчисление, а в колледже технологии и дизайна состоится мастер-класс по изготовлению снежных фигур.