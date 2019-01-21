Размер материнского капитала в Татарстане к 2020 году составит более 470 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:43 2019-01-21T13:43:07+03:00

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Если в 2007 году размер материнского капитала в Татарстане составлял неполных 250 тысяч рублей, то в 2019 году он достиг 453,2 тысячи в отечественной валюте. Вместе с тем, по словам заместителя управляющего отделением пенсионного фонда России по Татарстану Асии Валиуллиной, в 2020 году эта цифра поднимется до 470,2 тысяч рублей.

Валиуллина также отметила, что сейчас самым популярным направлением расходования этих средств среди татарстанцев является улучшение жилищных условий. На это нацелены более 90% от числа подавших соответствующее заявление.