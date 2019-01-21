В Нижнекамске потратят 75 миллионов рублей на реконструкцию монумента Победы

СЕГОДНЯ 18:01 2019-01-21T18:01:15+03:00

Еще 58 миллионов мэрия города готова выделить на ремонт одной из сторон улицы Баки Урманче

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В Нижнекамске планируют отремонтировать монумент Победы в сквере имени Лемаева. Реконструкция будет приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которую страна отметит в 2020 году. Символично, что и на работы мэрия города хочет потратить именно 75 миллионов рублей.

Помимо этого руководитель исполкома района Айдар Сайфутдинов на еженедельной планерке в мэрии рассказал, что еще 58 миллионов рублей уйдет на реконструкцию одной из сторон улицы Баки Урманче. Он отметил, что в ходе работ на данной территории появятся тематические арт-объекты и информационные стойки.