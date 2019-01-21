В Набережных Челнах назначен новый начальник Росприроднадзора
Им стал бывший начальник Роспотребнадзора города Марат Гирфанов
Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
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В понедельник, 21 января, в Набережных Челнах был официально представлен новый заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, надзора в области использования и охраны водных объектов Росприроднадзора по Татарстану. Им стал Марат Гирфанов.
Ранее он был начальником территориального отдела Роспотребнадзора по республике в Набережных Челнах.
Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев на деловом понедельнике отметил, что Гирфанову отныне предстоит решать вопросы, связанные с государственным земельным надзором, вопросы в области охраны водных объектов.