2019-01-21T12:51:50+03:00
Общество

В Набережных Челнах назначен новый начальник Росприроднадзора

Им стал бывший начальник Роспотребнадзора города Марат Гирфанов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии Набережных ЧелновФото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
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В понедельник, 21 января, в Набережных Челнах был официально представлен новый заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, надзора в области использования и охраны водных объектов Росприроднадзора по Татарстану. Им стал Марат Гирфанов.

Ранее он был начальником территориального отдела Роспотребнадзора по республике в Набережных Челнах.

Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев на деловом понедельнике отметил, что Гирфанову отныне предстоит решать вопросы, связанные с государственным земельным надзором, вопросы в области охраны водных объектов.

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