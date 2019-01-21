В Марий Эл во время лобового столкновения зажало водителя

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-21T14:24:59+03:00

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Авария с участием двух легковушек произошла 21 января в 5.25 на 88 километре автодороги "Йошкар-Ола-Казань" возле деревни Помары. По предварительным данным, водители двух легковушек превысили безопасную скорость и столкнулись лоб в лоб на пустой дороге.

В результате столкновения один из водителей оказался зажат в салоне.

Автомобили столкнулись лоб в лобФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

На место ликвидации последствий ДТП выехала оперативная группа Волжской аварийно-спасательной группы. сообщили в пресс-службе ведомства. Прибыв на место, специалисты сумели оперативно деблокировать водителя с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Пострадавший в тяжелом состоянии передан бригаде "Скорой помощи" и доставлен в ЦРБ Волжска.