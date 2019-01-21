2019-01-21T13:23:11+03:00
Происшествия

В Казани телефоны и выпивку зекам пытались передать в мешках с картошкой

Весь запрещенный груз изъяли сотрудники УФСИН Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Вот такую посылку пытались передать зекам ИК-18Вот такую посылку пытались передать зекам ИК-18Фото: Из материалов пресс-службы
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Во время поставки картошки в мешках в ИК-18, расположенной в Казани, сотрудники УФСИН Татарстана обнаружили запрещенные на территории ИК предметы: телефоны, комплектующие к ним, дрожжи и спиртосодержащую жидкость.

Все предметы были тщательно замаскированы - обмотаны клейкой лентой коричневого цвета, под картофель. Но бдительные сотрудники УФСИН их обнаружили. Всего было изъято 23 свертках, в которых находились восемь сотовых телефонов, семь сим-карт, а так же считыватель USB, Wi-Fi роутер, беспроводная Bluetooth гарнитура, 23 зарядных устройства, 13 наушников и одна аккумуляторная батарея для сотовых телефонов. Кроме техники зекам пытались передать 200 грамм дрожжей, литровую пластиковую бутылку со спиртосодержащей жидкостью промышленного производства.

Все запрещенные предметы были замаскированы под картошку Фото: Из материалов пресс-службы

Все запрещенные предметы были замаскированы под картошкуФото: Из материалов пресс-службы

- По факту обнаружения и изъятия предметов, запрещенных к обороту на режимной территории, проводится проверка, - сообщили в УФСИН Татарстана.

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