В Казани телефоны и выпивку зекам пытались передать в мешках с картошкой
Во время поставки картошки в мешках в ИК-18, расположенной в Казани, сотрудники УФСИН Татарстана обнаружили запрещенные на территории ИК предметы: телефоны, комплектующие к ним, дрожжи и спиртосодержащую жидкость.
Все предметы были тщательно замаскированы - обмотаны клейкой лентой коричневого цвета, под картофель. Но бдительные сотрудники УФСИН их обнаружили. Всего было изъято 23 свертках, в которых находились восемь сотовых телефонов, семь сим-карт, а так же считыватель USB, Wi-Fi роутер, беспроводная Bluetooth гарнитура, 23 зарядных устройства, 13 наушников и одна аккумуляторная батарея для сотовых телефонов. Кроме техники зекам пытались передать 200 грамм дрожжей, литровую пластиковую бутылку со спиртосодержащей жидкостью промышленного производства.
Все запрещенные предметы были замаскированы под картошкуФото: Из материалов пресс-службы
- По факту обнаружения и изъятия предметов, запрещенных к обороту на режимной территории, проводится проверка, - сообщили в УФСИН Татарстана.
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