В Казани в 2019 году в школу пойдут 19 тысяч первоклассников

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-21T12:19:14+03:00

В 2019 году в Казани будет 19 тысяч первоклассников Фото: Из материалов пресс-службы

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В 2019 году 19 тысяч первоклассников Казани впервые сядут за парты. Об этом рассказали во время "Делового понедельника" в мэрии города. Это на 2,5 тысячи человек больше, чем в 2018 году.

Напомним, что с 1 февраля стартует начало приема детей в школы, и заявочная кампания пройдет в два этапа. Прежде всего, места в школах получат дети, проживающие на территории, закрепленной за школой. Он продлится с 1 февраля по 30 июня. Во время второго этапа - с 1 июля по 5 сентября, будут приняты дети, не проживающих на закрепленой за школой территории.

Все приказы о зачислении детей будут размещены на информативных стендах в школах и на сайтах учебноо заведения. Также подать заявление о зачислении ребенка можно будет через сайт Госуслуг.

Если пришел отказ о зачислении ребенка, то необходимо обратиться в райотдел по месту жительства. Отказать в зачислении могут только из-за отсутствия свободного места.