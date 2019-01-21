В Чебоксарах оцепили остановку общественного транспорта
Тревогу поднял прохожий. заметив подозрительный предмет
Из-за оставленной сумки оцепили всю остановкуФото: Из материалов пресс-службы
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В службу "112" позвонил чебоксарец и рассказал, что на остановке общественного транспорта "Автовокзал" в столице Чувашии в 8.15 он обнаружил подозрительный предмет.
К остановке сразу отправили все экстренные службы города. Полиция оцепила остановку, эвакуировав граждан в безопасное место. Для обследования неизвестного предмета задействовали сотрудников правоохранительных органов и кинологов с собаками, обученными на обнаружение взрывчатых веществ.
По предварительным данным, тревого оказалась ложной - кто-то оставил сумку на остановке.
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