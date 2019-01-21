Форвард "Рубина" Азмун помог вратарю сборной Ирана взять пенальти

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-21T10:45:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжается Кубок Азии по футболу. Настала пора игр плей-офф. В 1/8 финала сборная Ирана встречалась с национальной командой Ирана.

Конечно, фаворитами считались иранцы. Правда, игра для них началась не лучшим образом. Уже на 1 минуте игры арбитр поставил пенальти в их ворота. Бить вызвался капитан сборной Омана Ахмед Мубарак. Правда, голкипер Ирана Алиреза Бейранванд смог отразить удар с одиннадцатиметровой отметки.

Кстати, свою роль в этом эпизоде сыграл и форвард казанского "Рубина" Сердар Азмун. На видео прекрасно видно, как нападающий, находясь за спиной собиравшегося пробить с "точки" Мубарака указывает своему голкиперу куда именно будет бить футболист сборной Омана.

Фото: скриншот с видео.

Отметим, что сборная Ирана в итоге выиграла 2:0 и в четвертьфнале сразится со сборной Китая. Что касается Азмуна, то Оману он не забил, зато в трех предыдущих матчах записал на свой счет три точных удара.