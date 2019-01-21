В Казани во время пожара в квартире пострадал 12-летний мальчик

СЕГОДНЯ 11:01 2019-01-21T11:01:27+03:00

Всего из опасного подъезда эвакуировали пять человек

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Пожар в квартире на седьмом этаже девятиэтажки на улице Рихарда Зорге дом 100 в Приволжском районе Казани начался 21 января в 1.23. Владельцы квартиры сообщили по телефону 112, что горит мебель на кухне. Едкий дым начал проникать в квартиры на верхних этажах.

Для эвакуации людей пожарным пришлось использовать "маски спасаемого" - всего из опасного подъезда вывели пять человек, в том числе 12-летнего мальчика. Его пришлось доставить в больницу с признаками отравления продуктами горения.

- Общая площадь пожара составила три квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.