2019-01-21T11:51:35+03:00
Общество

В двух районах Казани 22 января отключат электричество

Всего без света останутся 4 дома
Владимир КРУПСКИЙ
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Причина отключения света - ремонтные работы.Причина отключения света - ремонтные работы.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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22 января в Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, на сей раз без света временно останутся несколько домов, расположенных в Вахитовском и Советском районах столицы Татарстана.

Так, с 8.00 до 17.00 без электричества останутся жители домов №85а по улице Островского и №40 по улице Петербургской.

С 9.00 до 18.00 света не будет в домах Советского района , а именно в доме №1к по улице Зур Урам и №49а по улице Космонавтов.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

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