В Казани водитель на скорости врезался в опору моста

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-21T10:27:39+03:00

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Сообщение о том, что в опору моста в Кировском районе Казани врезалась иномарка, и водитель оказался зажат между рулем и сидением, поступило к спасателям 20 января в 6.57.

Прибыв на место, спасатели увидели, что "ДЭУ Нексия" столкнулась с опорой так, что двигатель автомобиля оказался в салоне иномарки. Водитель жив, но выбраться не может - его зажало искореженными конструкциями автомобиля.

- Дежурная смена спасателей зонального поисково-спасательного отряда № 2 Поисково-спасательной службы Татарстана деблокировала пострадавшего 38-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Мужчина сразу после того, как убрали гидравлические ножницы, попытался встать сам, но его остановили спасатели и врачи. С травмами различной степени тяжести мужчину отправили в больницу.