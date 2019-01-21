В Набережных Челнах пропали два брата-школьница

СЕГОДНЯ 09:36 2019-01-21T12:01:55+03:00

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ЧП произошло в Набережных Челнах в 51-м комплексе. В полицию обратилась мать двух мальчиков. Она сообщила, что братья - 12-летний Ярослав и 8-летний Святогор, ушли на улицу гулять и пропали. Телефоны с собой они не взяли, вечером домой не вернулись. Женщина попыталась искать их сама, но это было безуспешно.

Святогор

ПРИМЕТЫ: на вид около 8 лет, рост 140 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые. БЫЛ ОДЕТ: черная шапка с надписью «Гучи», куртка коричнево-красная, джинсы бело-серые, кроссовки темно-серые.

Ярослав

ПРИМЕТЫ: на вид около 12 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые. БЫЛ ОДЕТ: черная шапка с красной надписью «Гучи», пуховик темно-синий ниже пояса, черные джинсы, сапоги дутики.