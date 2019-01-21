2019-01-21T08:26:18+03:00
Общество

В Казани самой "взрослой" невесте было 77 лет, жениху - 81

Про это рассказали на совещании в мэрии
Лика ИСАЕВА
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В столице Татарстана в 2018 году было зарегистрировано 10477 браков. Чаще всего регистрировали свои отношения молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Но бывают и исключения - самая "взрослая" невеста была в возрасте 77 лет, а женихом стал 81-летний мужчина.

Но было и 4788 случаев рассторжения браков. Чаще всего разводятся молодые семьи, не сумевшие преодолеть пятилетний порог совместного проживания. При это в Казани удалось сохранить 46 семей, подававших заявление на рассторжение отношений - после работы с психологами они отозвали свои заявления.

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