В Казани зарегистрировано превышение рождаемости над смертностью

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-21T09:57:25+03:00

Об этом говорили во время совещания в мэрии столицы Татарстана

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Во время подведения итогов 2018 года начальник управления загса Казани Миннуллина сообщила, что в столице Татарстана зарегистрирован факт превышения рождаемости над смертностью в 1,6 раз. Это - лучший показатель среди крупных городов Поволжья.

Отметили и повышение интереса горожан к информационной системе "Единый государственный реестр ЗАГС". Все виды актовых записей вводят в него, и это позволяет сократить время на получение документов - отцифровка данных это позволяет. Тем более, что в 2018 году в Управлении ЗАГС Казани уже отцифровано 627863 актовых записей. Таким образом планы, которые ставились перед сотруднками учреждения, выполнены на 100%.