2019-01-21T09:57:25+03:00
Общество

В Казани зарегистрировано превышение рождаемости над смертностью

Об этом говорили во время совещания в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Рождаемость в Казани выше, чем смертность.Рождаемость в Казани выше, чем смертность.Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Во время подведения итогов 2018 года начальник управления загса Казани Миннуллина сообщила, что в столице Татарстана зарегистрирован факт превышения рождаемости над смертностью в 1,6 раз. Это - лучший показатель среди крупных городов Поволжья.

Отметили и повышение интереса горожан к информационной системе "Единый государственный реестр ЗАГС". Все виды актовых записей вводят в него, и это позволяет сократить время на получение документов - отцифровка данных это позволяет. Тем более, что в 2018 году в Управлении ЗАГС Казани уже отцифровано 627863 актовых записей. Таким образом планы, которые ставились перед сотруднками учреждения, выполнены на 100%.

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл во время лобового столкновения зажало водителя
Сжигание "Сессии" и "помилование" студентов: как в Казани отметят Татьянин день
Размер материнского капитала в Татарстане к 2020 году составит более 470 тысяч рублей
В Казани телефоны и выпивку зекам пытались передать в мешках с картошкой
В Набережных Челнах назначен новый начальник Росприроднадзора
ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»
В Чебоксарах оцепили остановку общественного транспорта
В Казани в 2019 году в школу пойдут 19 тысяч первоклассников
В двух районах Казани 22 января отключат электричество
На дороги Чебоксар вышли еще 15 новых автобусов
В Казани во время пожара в квартире пострадал 12-летний мальчик
Форвард "Рубина" Азмун помог вратарю сборной Ирана взять пенальти
В Казани водитель на скорости врезался в опору моста