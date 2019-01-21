"Народный контроль" в Казани: что волновалогорожан в 2018 году

СЕГОДНЯ 10:05 2019-01-21T10:05:44+03:00

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Как часто и с какими вопросами в 2018 году обращались казанцы в "Народный контроль", стало известно на "Деловом понедельнике" в мэрии города. Оказалось, что больше всего горожан волует благоустройство столицы Татарстана и дороги. Всего в 2018 году в систему "Народный контроль" казанцы отправили более 28 тысяч обращений. По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось на 26%.

На тему благоустройства территорий города казанцы задавали вопросы на 46,1% больше, чем в 2017 году. На ремонт и качество дорог обращали внимание на 23,7% больше, чем в 2017-м.

Выросло на 1,4% количество жалоб на нарушения в наружной реклам, это составило 11,3% от общего количества обращений. На организацию дорожного движения жители столицы Татарстана высказывали свои нарекания меньше на 2,8%, чем в 2017 году, и это составило в 2018 году 10,1%.

"Самыми проблемными" стали Вахитовский и Приволжский районы: минувший год собрал более 5,3 тысячи жалоб в администрацию этих районов на недостатки в коммунальных иных областях.