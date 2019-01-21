2019-01-21T08:12:40+03:00
Общество

В Казани за 2018 год мальчиков родилось больше, чем девочек

Об этом рассказали на "Деловом понедельнике" в мэрии
Лика ИСАЕВА
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Начальник Управления загса Римма Миннуллина рассказала о том, что всего в Казани родилось 21023 ребенка. Из них мальчиков - 10865 человек, и 10158 человек - девочек. При этом первенцами обзавелись 44% молодых мам, 56% - это семьи, где родились вторые и последующие дети.

Самые популярные имена для мальчиков - Амир, Карим, Тимур. Редкие мужские имена - Аарон, Лазарь, Томислав. У девочек имена, ставшие наиболее популярными, это София, Ясмина, Амина. И редкими стали такие имена, как Польза, Севара и Галиябану.

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