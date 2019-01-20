2019-01-20T22:57:37+03:00
Спорт

Победой дивизиона Чернышева завершились звёздные выходные КХЛ в Казани

С 12 по 20 января в Татарстане проходила Неделя Звезд Хоккея
Алина НИЗАМОВА
Поделиться:
Команда дивизиона Чернышева.Команда дивизиона Чернышева.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В Казани Неделя Звезд Хоккея, проходившая в Татарстане с 12 по 20 января, завершилась победой команды дивизиона Чернышева в Матче Звезд КХЛ 2019.

Полуфинальный матч между дивизионами Тарасова и Боброва. Фото: Алина НИЗАМОВА

Полуфинальный матч между дивизионами Тарасова и Боброва.Фото: Алина НИЗАМОВА

Фото: Алина НИЗАМОВА

Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ прошли в формате турнира между сборными четырех дивизионов. И так получилось, что впервые два дня первенствовала одна команда.

Так, дивизион Чернышева в первом полуфинале переиграл команду дивизиона Харламова, за которую выступали Данис Зарипов, Пол Постма и Владислав Подъяпольский из «Ак Барса», а в финале обыграли дивизион Боброва. «Бронза» досталась команде дивизиона Харламова, обыгравшей в матче за третье место команду дивизиона Тарасова.

Данис Зарипов и Пол Постма. Фото: Алина НИЗАМОВА

Данис Зарипов и Пол Постма.Фото: Алина НИЗАМОВА

Фото: Алина НИЗАМОВА

– Всё прошло на невероятном уровне, главные во всём этом было порадовать болельщиков и спонсоров. Именно таким и должен быть Матч Звезд. Победа здесь лишь первая часть для меня, крошечный шаг в сторону главной цели в Лиге. КХЛ провела невероятное мероприятие, а тренерская работа вообще не имеет значения, – отметил главный тренер «Авангарда» и дивизиона Чернышева Боб Хартли.

Еще больше материалов по теме: «Спорт: хоккей»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Победители «Дакар 2019» гонщики «КАМАЗ-мастер» прилетают в Татарстан ночью 21 января
20 января улицы Казани продолжают чистить 185 единиц спецтехники
В Татарстане во время ночного пожара погибла женщина
В честь своего 25-летия заповедник «Казанский Кремль» дарит всем бесплатное посещение музеев
В Казани около моста Миллениум горело плавучее строение
Затмение кровавой Супер-Луны 21 января 2019 года в Казани: когда начнется и сколько продлится
В Татарстане угарным газом отравилось три человека: один ребенок погиб
Пенсионерку из Казани мошенники обманули на 3 миллиона рублей
В Татарстан вернутся морозы до -20 градусов
В Татарстане во время пожара в пятиэтажке спасли 7 человек, в том числе и 4 ребенка
Казанский УНИКС обыграл эстонский «Калев» на последних секундах матча
Ветераны «Ак Барса» победили ветеранов КХЛ: голами отметились Метшин, Морозов, Ротенберг
В Мастер-шоу КХЛ в Казани победила команда дивизиона Чернышёва
В Татарстане во время аварии погибли два человека