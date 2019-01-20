Победой дивизиона Чернышева завершились звёздные выходные КХЛ в Казани
В Казани Неделя Звезд Хоккея, проходившая в Татарстане с 12 по 20 января, завершилась победой команды дивизиона Чернышева в Матче Звезд КХЛ 2019.
Полуфинальный матч между дивизионами Тарасова и Боброва.Фото: Алина НИЗАМОВА
Фото: Алина НИЗАМОВА
Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ прошли в формате турнира между сборными четырех дивизионов. И так получилось, что впервые два дня первенствовала одна команда.
Так, дивизион Чернышева в первом полуфинале переиграл команду дивизиона Харламова, за которую выступали Данис Зарипов, Пол Постма и Владислав Подъяпольский из «Ак Барса», а в финале обыграли дивизион Боброва. «Бронза» досталась команде дивизиона Харламова, обыгравшей в матче за третье место команду дивизиона Тарасова.
Данис Зарипов и Пол Постма.Фото: Алина НИЗАМОВА
Фото: Алина НИЗАМОВА
– Всё прошло на невероятном уровне, главные во всём этом было порадовать болельщиков и спонсоров. Именно таким и должен быть Матч Звезд. Победа здесь лишь первая часть для меня, крошечный шаг в сторону главной цели в Лиге. КХЛ провела невероятное мероприятие, а тренерская работа вообще не имеет значения, – отметил главный тренер «Авангарда» и дивизиона Чернышева Боб Хартли.
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