20 января улицы Казани продолжают чистить 185 единиц спецтехники

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-20T16:02:04+03:00

Всего же за прошедшие сутки из города было вывезено более 11 тысяч тонн снега

Изменить размер текста: A A

Борьба за чистоту улиц столицы Татарстана продолжается. Так, в это воскресенье, 20 января, на работу вышли 185 единиц спецтехники и 223 человека.

Они вывозят снег, в частности, с таких улиц, как Абсалямова, Бондаренко, Мазита Гафури, Глушко, Дементьева, Красикова, Красного Химика, Ленинградская, Максимова, Мамадышский тракт, Меридианная, Новосельская, Родины, Тэцевская и Сибгата Хакима.

При этом в мэрии Казани отмечают, что только за прошедшие сутки из города было вывезено 11 050 тонн снега. В уборке улиц задействовали 700 единиц спецтехники и 428 рабочих, а также было использовано 160 тонн пескосоляной смеси.