20 января улицы Казани продолжают чистить 185 единиц спецтехники
Всего же за прошедшие сутки из города было вывезено более 11 тысяч тонн снега
Фото: kzn.ru
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Борьба за чистоту улиц столицы Татарстана продолжается. Так, в это воскресенье, 20 января, на работу вышли 185 единиц спецтехники и 223 человека.
Они вывозят снег, в частности, с таких улиц, как Абсалямова, Бондаренко, Мазита Гафури, Глушко, Дементьева, Красикова, Красного Химика, Ленинградская, Максимова, Мамадышский тракт, Меридианная, Новосельская, Родины, Тэцевская и Сибгата Хакима.
При этом в мэрии Казани отмечают, что только за прошедшие сутки из города было вывезено 11 050 тонн снега. В уборке улиц задействовали 700 единиц спецтехники и 428 рабочих, а также было использовано 160 тонн пескосоляной смеси.