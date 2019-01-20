Победители «Дакар 2019» гонщики «КАМАЗ-мастер» прилетают в Татарстан ночью 21 января
В это воскресенье, 20 января, в Россию возвращаются победители ралли «Дакар-2019». Пилоты татарстанской команды «КАМАЗ-мастер» пришли первыми уже шестнадцатый раз.
Так, экипаж Эдуарда Николаева занял наивысшую ступень пьедестала, а его соратник по команде – Дмитрий Сотников, стал вторым. «Бронза» же досталась гонщику из Голландии Жерару Де Рою.
Отметим, пилоты финишировали 17 января в столице Перу – Лиме.
В Москве встречать гонщиков будут это воскресенье в 19.15 в аэропорту Шереметьево на первом этаже терминала D.
После этого члены экипажей «КАМАЗ-мастер» вылетят домой, в Татарстан. Родные, близкие и болельщики будут их встречать в аэропорту Бегишево 21 января в 00.30.