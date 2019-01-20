В Татарстане во время ночного пожара погибла женщина

СЕГОДНЯ 15:07 2019-01-20T15:07:34+03:00

Ее тело было обнаружено во время разбора сгоревших конструкций

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Ночью в 1.27 20 января в единую диспетчерскую службу Аксубаевского района поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Комарова в поселке Аксубаево.

По прибытию на место ЧП спасателей пламя бушевало на крыше одноэтажного бревенчатого строения.

Огонь потушили, однако он успел уничтожить кровлю и потолок. Также обгорели и стены. Во время разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 52-летней хозяйки дома.

- Общая площадь пожара составила 81 квадратный метр. Предварительная причина происшествия – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.