В Татарстане во время ночного пожара погибла женщина
Ночью в 1.27 20 января в единую диспетчерскую службу Аксубаевского района поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Комарова в поселке Аксубаево.
По прибытию на место ЧП спасателей пламя бушевало на крыше одноэтажного бревенчатого строения.
Огонь потушили, однако он успел уничтожить кровлю и потолок. Также обгорели и стены. Во время разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 52-летней хозяйки дома.
- Общая площадь пожара составила 81 квадратный метр. Предварительная причина происшествия – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.
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